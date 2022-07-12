شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حر تضرب المدن الصينية.. والسلطات ترفع التحذير لأعلى مستوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت عشرات المدن الصينية لحرارة شديدة تسببت في ذوبان أسطح المباني وهبوط الطرق ودفعت الناس للفرار إلى الملاجئ تحت الأرض بحثا عن البرودة.

واعتبارا من الساعة 11 صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، رفعت 68 مدينة، بما في ذلك شنغهاي ونانجينغ القريبة منها مستوى التحذير إلى اللون الأحمر، وهي الدرجة الأعلى في نظام التحذير من الموجات الحارة الذي يتألف من ثلاث درجات، وتوقعت درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) على مدار 24 ساعة قادمة.

وحذرت شنغهاي، التي لا تزال تكافح تفشي مرض كوفيد-19، سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة وطلبت منهم الاستعداد للطقس الحار هذا الأسبوع. ومنذ أن بدأ حفظ السجلات في عام 1873، لم تتعرض شنغهاي لدرجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية إلا في 15 يوما فقط.

وأظهرت صورة انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد المتخصصين في إجراء اختبارات كوفيد-19 مرتديا حلة وقاية تغطي الجسم بالكامل وهو يعانق كتلة من الجليد يبلغ ارتفاعها مترا واحدا على الطريق. وفي متنزه شنغهاي للحياة البرية المترامي الأطراف، تعين على موظفيها استخدام ثمانية أطنان من الجليد يوميا للحفاظ على برودة أجسام الحيوانات.