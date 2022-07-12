صحيفة: عسكري كويتي يقتل زميله في جريمة "غامضة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن عسكريا قتل زميله بسلاح ناري في أحد معسكرات الجيش، ويجري التحقيق معه.



وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن العسكري الجاني "تم ضبطه وتحويله لجهة الاختصاص؛ حيث يجري التحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة" الغامضة حتى الآن.

وأوضحت وسائل إعلام كويتية محلية، أن العسكري استخدم "رشاش إم 16"، مطلقا على زميله 3 رصاصات إحداها بالرأس واثنتان في الصدر، ثم هرب إلى منطقة صباح الأحمد، وهناك سلم نفسه إلى المخفر، ليتم تسليمه لاحقا للمباحث لاستكمال التحريات.

ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصدر أمني، قوله "إن الجاني سلم نفسه لرجال الأمن، وسجلت قضية بالواقعة، ولا تزال التحقيقات جارية في ملابسات ودوافع الواقعة".

فيما ذكرت صحيفة "الأنباء" نقلا عن مصدر أمني أيضا، أن "بلاغا ورد عن وقوع جريمة قتل في أحد المعسكرات بمحافظة العاصمة، وعندما حضر رجال الإسعاف تبين أن العسكري وهو مواطن قد توفي، نتيجة إصابته بطلق ناري، فيما هرب الجاني من الموقع وقام بتسليم نفسه إلى رجال الداخلية".