فيديو .. جنازة مهيبة لرئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي»

الشارقة - اميمة ياسر - أقيمت الثلاثاء في معبد زوجوجي وسط طوكيو مراسم جنازة خاصة لرئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، حضرتها عائلته وأصدقاء مقربون.

وسط حضور مكثف للشرطة، دخل رجال بسترات سوداء، ونساء بملابس سوداء معبد زوجوجي وسط طوكيو لحضور مراسم الجنازة الخاصة.

اصطفت حشود على جوانب الطرق المجاورة وسط حرارة الصيف الشديدة.

وتدفق المئات على المعبد مساء الإثنين لإلقاء نظرة الوداع على آبي، الذي توفي عن 67 عاماً، وخلف مقتله يوم الجمعة على يد عاطل استخدم مسدساً بدائياً الصدمة في بلد تندر فيه جرائم الأسلحة والعنف السياسي.

تشكلت صفوف طويلة بملابس سوداء، مع آخرين في ملابس غير رسمية، خارج المعبد.

كانت كيكو نومي، معلمة، واحدة من كثيرين أتوا للصلاة ووضع الزهور أمام صورة كبيرة لآبي داخل أرض المعبد يظهر فيها ضاحكاً بقميص أبيض.

وقالت: "كان هناك شعور بالأمن عندما كان رئيس الوزراء المسؤول عن البلاد"، وأضافت "أيّدته حقاً، لذلك هذا مؤسف للغاية".

واصطف آخرون أمام مقر الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.

حرق الجثة على الطريقة البوذية

وعقب إلقاء نظرة الوداع الأخيرة، ستطوف السيارة التي تحمل جثمان آبي على عدد من الأماكن التي شهدت نشاطا سياسيا له، مثل مجلس الحزب الليبرالي الديمقراطي ومقر رئاسة الوزراء ومجلس الشعب.

قبل أن تتوجه إلى محرقة ليتم حرق الجثة على الطريقة البوذية.