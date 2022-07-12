شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج الزراعى لـ1.37 تريليون جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع الحكومة على رأس أولويات خطة التنمية لعام 22/23 لتحقيق الأمن الغذائى، حيث أكدت فى خطتها أن ضمان استدامة الأمن الغذائي من أهم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، وأن التصدى لهذه القضية في مقدمة أهداف التنمية المستدامة.

وتستهدف الخطة زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تریلیون جنيه متوقع عام 2021/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 2023/22 بالأسـعار الجارية، بمعدل نمو 12.8% وبما يعادل 10%من الإنتاج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة إلى نحو 12.7 تریلیون جنيه في عام الخطة بمعدل نمو 4.4%، كما أن الهدف الرئيس هو زيادة الاعتماد على الذات فى الزراعة المصرية لتوفير الأمن الغذائى، بخطة عام 22/2023 التي تعمل على رصد ومُتابعة التطوّرات فى إنتاجية المحاصيل الرئيسة، وتتبّع نِسَبْ التحسّن فى درجة الاكتفاء الذاتى منها، وبِلُغَةِ الأرقام، فالمُستهدف رفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتى من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدى من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن المحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85%.