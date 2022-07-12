شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" ناقشت 72 طلب إحاطة فى مجالات الإعلام والثقافة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، 72 طلب إحاطة تنوعت ما بين مجالات الإعلام والثقافة والآثار، حيث استمعت اللجنة الى مقدمي طلبات الإحاطة ورد الحكومة وانتهت إلى بعض التوصيات التي تم إحالتها للحكومة.

كان للإعلام نصيب وافر خلال المناقشات، حيث تصدت اللجنة لبعض الملاحظات التكرارية فيما يتعلق بعمل الهيئة الوطنية للإعلام، والتي لم تجد حلاً على أرض الواقع، وضرورة الإسراع في تلافيها تمكيناً للهيئة من آداء عملها على الوجه الأمثل، والتي ما زالت تمثل الإعلام الوطنى والرسمى للدولة، ومنها: الإسراع في حل مشكلة الديون والفوائد المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الإسثمار القومي، والتأكيد على أهمية توفير المالية الاعتمادات المالية اللازمة لصرف المعاشات والعلاوات المتأخرة اعتباراً من 2020 وحتى الآن .

وفيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة، شاركت اللجنة الهيئة بالتوافق مع الحكومة في وضع حلول ومعالجات لبعض المشاكل بالهيئة ومنها ضرورة مواجهة العجز المتراكم من السنوات السابقة لصرف مكافاة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية، والتأكيد على الإسراع في معالجة مشاكل المؤسسات الصحفية لمواجهة الأعباء المالية بالمؤسسات الصحفية القومية فى ظل التراجع الإقتصادى العام الذى أثر سلبياً بصورة كبيرة على المؤسسات، بالإضافة إلى تدريب الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية للإرتقاء بالعمل الصحفى.

وفيما يخص الهيئة العامة للإستعلامات ونظراً لأهمية الدور الذى تقوم به على المستوى الخارجي والذى يستلزم وجود مكاتب لها في أنحاء العالم فقد ساندت اللجنة الهيئة في متطلباتها بشأن توفير الدعم المالى اللازم لأداء مهمتها على النحو الذى يمكنها من المنافسة وعرض واجهة الدولة المصرية عالمياً بالشكل الذى يرقى بمكانة الدولة المصرية وما تحقق من إنجازات على أراضيها.