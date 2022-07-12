وزارة الطاقة الأميركية تعلن عن بيع نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 14 شركة

الناس يقفون بجوار محطة بنزين غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة في سيدني (أ ف ب).

أعلنت الولايات المتحدة أن 14 شركة حصلت على عقود في أحدث بيع للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في إطار مساعي الإدارة لتخفيف نقص في المعروض من الخام ناتج عن الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان صحفي إن «شيفرون» و«إكسون موبيل» و «شل» ستكون بين الشركات التي ستتسلم النفط في الفترة بين 16 أغسطس/آب و30 سبتمبر/أيلول.

وأضافت أن هذا البيع جزء من برنامج أعلنه الرئيس جو بايدن في مارس/آذار لتوريد مليون برميل من النفط الخام يومياً لمدة ستة أشهر.