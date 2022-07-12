اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

أعلنت مصلحة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان "روس بوتريب نادزور" اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في روسيا.



وقالت الخدمة الصحفية لـ "روس بوتريب نادزور" للصحفيين صباح اليوم، الثلاثاء 12 يوليو، أن الحالة قد تأكدت لشاب عاد لتوه من أوروبا، وتقدم إلى إحدى المؤسسات الطبية مصابا بـ "طفح جلدي مميز".

وجاء في التقرير أن المرض خفيف ولا يمثل خطرا على حياة المريض، وان الحالة معزولة الآن في مؤسسة طبية.