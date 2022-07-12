عاجل.. محمد بن سلمان يتلقى اتصالا من أردوغان ويبحثان تعزيز العلاقات

وكان ولي العهد السعودي زار تركيا في يونيو/ حزيران الماضي، واتفق الجانبان على تعميق التعاون في كافة المجالات.

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا فيه التهاني بمناسبة عيد الأضحى.

محمد يوسف

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