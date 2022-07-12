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عاجل.. محمد بن سلمان يتلقى اتصالا من أردوغان ويبحثان تعزيز العلاقات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا فيه التهاني بمناسبة عيد الأضحى.

 

ووفقا لوكالة الأنباء "واس" والتركية "الأناضول" فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، فضلا عن القضايا الإقليمية.

 

وكان ولي العهد السعودي زار تركيا في يونيو/ حزيران الماضي، واتفق الجانبان على تعميق التعاون في كافة المجالات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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