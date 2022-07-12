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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. محمد بن سلمان يتلقى اتصالا من أردوغان ويبحثان تعزيز العلاقات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا فيه التهاني بمناسبة عيد الأضحى.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" والتركية "الأناضول" فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، فضلا عن القضايا الإقليمية.
وكان ولي العهد السعودي زار تركيا في يونيو/ حزيران الماضي، واتفق الجانبان على تعميق التعاون في كافة المجالات.