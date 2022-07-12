شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تشريعات أقرها مجلس النواب للنهوض بالاقتصاد الوطنى ودفع مقدراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الأنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إقرار عدد من التشريعات الهامة في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، ودفع مقدراته في مقدمتها قانوني الماليه العامة الموحد والتخطيط العام.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التشريعات التي أقرها المجلس النيابي في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، في ضوء ما ورد بتقرير إنجازات مجلس النواب بدور الانعقاد الثاني :

1- قانون التخطيط العام للدولة.

2-قانون المالية العامة الموحد.

3-قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

4- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

5- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

6- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

7- تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

8- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

9- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.