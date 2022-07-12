شكرا لقرائتكم خبر عن احتواء حريق في متنزه «يوسيميتي» بكاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أمس الاثنين إن فرق إطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بدأت في السيطرة على حريق اندلع قبل أربعة أيام في متنزه يوسيميتي الوطني وهدد بعض أقدم أشجار السيكويا العملاقة في العالم.

أضاف المسؤولون أن الحريق لم يدمر أيا من الأشجار العملاقة التي تميز المتنزه. وأشجار السيكويا هي أكبر فصيلة أشجار في العالم من حيث الحجم الإجمالي.

وقال مات أهيرن رئيس قسم العمليات في الفريق 13 لتنسيق إدارة الحوادث بين الوكالات في إفادة عبر الفيديو "بدأنا نرى بعض السيطرة" على الحريق.

وأضاف أن النيران أتت على ما يزيد عن ألفي فدان دون أن يحدد مستويات احتواء الحريق.

ووضع أفراد فرق الإطفاء رشاشات مياه لحماية بعض أشجار السيكويا العملاقة التي يقدر أن عمر أحدها ثلاثة آلاف عام.