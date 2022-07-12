حزب المحافظين البريطاني يعلن موعد اختيار خليفة بوريس جونسون في زعامة الحزب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

أعلن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا اختيار زعيم جديد للحزب بدلا من رئيس الوزراء بوريس جونسون في الخامس من سبتمبر المقبل.



وقال حزب المحافظين إن الاختيار سيتم بعد تصويت بين أعضاء الحزب بموجب القواعد التي اتفق عليها مسؤولو الحزب الإثنين.

وأضاف، أن الاقتراع البريدي لأعضاء الحزب سيكون اختيارا بين مرشحين اثنين يتم اختيارهما في إطار عملية سريعة لتقليص المجال من المرشحين الأحد عشر الذين أعلنوا ترشحهم حتى الآن.

وقال غراهام برادي، رئيس لجنة "1922 البرلمانية" النافذة: "علينا أن نضمن إتاحة متسع من الوقت قبل إعلان النتيجة في الخامس من سبتمبر.

وجاءت تصريحاته لدى الكشف عن تفاصيل الجدول الزمني لانتخاب قيادة الحزب.

وأوضح أن باب الترشيحات سيفتح الثلاثاء ويغلق في اليوم نفسه، على أن يباشر الأربعاء بدورة أولى للبدء بتصفية بعض المرشحين الأحد عشر قبل إجراء دورة ثانية الخميس.

وسيحتاج كل من المرشحين إلى تأييد ما لا يقل عن عشرين نائبا في مجلس العموم لقبول ترشحه.

وأعلن جونسون الإثنين أنه لن يدعم أيا من المرشحين، وقال في أول ظهور علني له منذ استقالته الخميس الماضي "لا أريد أن أضر بفرص أي كان عبر تقديم دعمي".

وسيكون رئيس الحزب الجديد رئيسا للوزراء في شكل تلقائي كون للمحافظين الغالبية في مجلس العموم.