مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف عن كواليس القمة الافتراضية الرباعية لـ"بايدن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الإثنين إن مسؤولين أمريكيين سيناقشون أمن الطاقة مع زعماء أوبك خلال رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.



وأبلغ سوليفان الصحفيين "سيكون لدينا الفرصة للحديث بشأن أمن الطاقة مع زعماء دول أوبك في الشرق الأوسط."

وقال سوليفان اليوم إن الرئيس جو بايدن سيشارك في قمة رباعية افتراضية مع زعماء إسرائيل والإمارات والهند خلال جولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وأضاف سوليفان للصحفيين أن القمة ستركز على الأمن الغذائي.

ويزور الرئيس الأمريكي جو بايدن منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز الجاري، وتبدأ بإسرائيل ثم فلسطين والسعودية.

وسيحضر قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن المعروف باسم GCC + 3، كما سيلتقي مع نظرائه من جميع أنحاء المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة.