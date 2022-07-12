شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يوقع مرسوما يسهل للأوكرانيين الحصول على الجنسية الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يسهل عملية حصول جميع المواطنين الأوكرانيين على الجنسية الروسية، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على الغزو الروسي لأوكرانيا.

كانت قواعد الحصول على الجنسية الروسية مطبقة بالفعل على منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، ولكن هذا المرسوم الجديد يشكل مصدر قلق لأوكرانيا، وذلك لأن العقيدة العسكرية الروسية تبرر التدخل في الحالات التي يُنظر فيها على أنها ضرورية لحماية حقوق المواطنين الروس، والتي يمكن أن تشمل الآن أوكرانيا بأكملها في نظر موسكو.

وتظهر أرقام وزارة الداخلية الروسية أن نحو 800 ألف شخص في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين قد استفادوا من هذا الإجراء الذي يسهل الحصول على الجنسية الروسية.

وبدأت روسيا أيضا في منح جوازات سفر لأشخاص في المناطق التي احتلتها منذ شباط/فبراير الماضي، وهو ما أثار مخاوف من أن موسكو تخطط لضم تلك المناطق.

وتشير وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أن النسخة السابقة من المرسوم الرئاسي كانت تنص على أن إجراء تسهيل الحصول على الجنسية الروسية يطُبق فقط على سكان مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاباروجيا.