شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 69 إصابة محلية مؤكدة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 69 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد19- منقولة محليا، بما في ذلك 22 حالة في قوانجدونج وتسع حالات في كل من خنان وهاينان.

وتم تسجيل ما مجموعه 278 حاملا محليا للفيروس بدون أعراض مؤخرا في 12 منطقة على مستوى الأقاليم، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 94 مريضا بكوفيد19- خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني يوم الاثنين.

وبلغ العدد الإجمالي لمرضى كوفيد19- الذين خرجوا من المستشفيات بعد الشفاء 220 ألفا و525 مريضا في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الاثنين.

ولم يشهد يوم الاثنين أي وفيات جديدة بسبب كوفيد19-، ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 5226 حالة.