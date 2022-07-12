شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية بتسجيل 37 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها في شهرين عند أكثر من 37 ألف حالة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بانتشار متحور فرعي جديد شديد العدوى وتفاقم المخاوف بشأن موجة انتشار أخرى للفيروس.

وأضافت البلاد 37 ألفا و360 إصابة جديدة بكوفيد19-، بما في ذلك 260 إصابة لأشخاص من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 18 مليونا و561 ألفا و861 إصابة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وذكرت يونهاب أن رقم اليوم الثلاثاء هو الأعلى منذ 11 أيار/مايو، عندما وصل العدد اليومي إلى 43 ألفا و908 حالات في أعقاب موجة أوميكرون. كما ارتفع بأكثر من الضعف من 19371 حالة تم تسجيلها قبل أسبوع ، حيث شهدت البلاد ارتفاعا في الإصابات من نهاية حزيران/يونيو.

كما سجلت البلاد سبع وفيات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و668 حالة.