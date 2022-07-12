روسيا وبيلاروسيا تناقشان خطوات مشتركة ضد ليتوانيا

موسكو: أعلن الكرملين الإثنين، أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي ناقشا اتخاذ إجراءات مشتركة ضد ليتوانيا، رداً على قيود "غير قانونية" فرضتها على عبور أراضيها، إلى جيب كالينينغراد الروسي.

وفرضت فيلنيوس منذ منتصف يونيو (حزيران) قيوداً على عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى كالينينغراد، الجيب المحاط بليتوانيا، وبولندا البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي، وأثارت الخطوة حفيظة موسكو.

وأعلن الكرملين في بيان "تأكيد القيود غير القانونية التي فرضتها ليتوانيا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد".

وأضاف "وفي هذا السياق، نوقشت بعض الخطوات المشتركة الممكنة".

وصدر البيان بعد محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وتشترك ليتوانيا في حدود مع جيب كالينينغراد الخاضع لإجراءات عسكرية واسعة والمطل على بحر البلطيق، لكنها لا تملك حدوداً مع البر الروسي الرئيسي.

كما تتشارك حدوداً طولها 680 كلم مع بيلاروسيا، الحليفة الأبرز للكرملين، والتي سمحت للقوات الروسية باستخدام أراضيها في الهجوم على أوكرانيا.

وتخوض روسيا والاتحاد الأوروبي محادثات حول هذا الملف، إذ تطالب موسكو برفع القيود وتتهم بروكسل بانتهاك اتفاق أبرم في 2002 عن السفر إلى كالينينغراد.

وقال حاكم كالينينغراد أنتون أليخانوف إن "الحصار" يؤثر على 50% من صادرات الجيب.

وأفادت مينسك بأن الرئيسين ناقشا أيضاً العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا و"إيصال إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا".