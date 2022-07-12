وقد تبادل ولي العهد التهنئة مع رئيس تركيا بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.
وأعرب أردوغان عن التهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج، مشيداً بحسن التنظيم. وقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد وأردوغان يتبادلان التهاني هاتفيا بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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