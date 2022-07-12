ولي العهد وأردوغان يتبادلان التهاني هاتفيا بعيد الأضحى

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالًا هاتفيًا، الاثنين، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وقد تبادل ولي العهد التهنئة مع رئيس تركيا بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

وأعرب أردوغان عن التهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج، مشيداً بحسن التنظيم. وقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.