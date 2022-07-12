شكرا لقرائتكم خبر عن 33 ألف نازح يمني خلال 6 شهور .. ومأرب الوجهة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فى اليمن عن نزوح حوالى 6 آلاف أسرة بعدد إجمالى يقدر بنحو 33 ألف فرد، من 21 محافظة يمنية، خلال النصف الأول من العام الجارى 2022.

وقالت الوحدة فى تقرير لها أوردته قناة اليمن الفضائية «إنه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022، تم رصد نزوح 5 آلاف و942 أسرة، بإجمالى 32 ألفا و807 أفراد داخليا، من 21 محافظة مختلفة، توزعت على 11 محافظة».

وأصبحت محافظة مأرب وفقا لتقرير تتبع النزوح الصادر عن الوحدة، الوجهة الأولى للنازحين، حيث استقر فيها 38% من النازحين، في حين ذهب 40% منهم إلى محافظات الضالع وشبوة وتعز، والـ 22% الباقية نزحت إلى محافظات الحديدة وأبين وعدن وحضرموت والمهرة.

وأفاد تقرير تتبع النزوح أن 806 من الأسر (4.572 فردًا) نزحت خلال الفترة من (1 ـ 30) يونيو 2022، من بينها 699 أسرة (4.077 فردًا) نزحت للمرة الأولى، و107 أسر (495 فردا) نزحت للمرة الثانية.

وخلال نفس الفترة رصدت الوحدة التنفيذية مغادرة 30 أسرة (122 فردا) مناطق نزوحها الحالية، إضافة إلى عودة 160 أسرة نازحة (696 فردا) إلى مناطق سكنهم الأصلية.

فى نفس السياق، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 3 آلاف مهاجرا دخلوا اليمن خلال شهر يونيو الماضى أغلبهم من إثيوبيا.

وسجلت محافظتا شبوة ولحج وفقا للمنظمة انخفاضا فى عدد المهاجرين الوافدين منذ شهر فبراير الماضي، على الرغم من ملاحظة زيادة طفيفة فى شبوة مقارنة بشهر مايو الماضي.

يأتي هذا فيما أعلن الجيش اليمني، الأحد، رصد أكثر من 258 خرقا للهدنة الأممية خلال 72 ساعة ارتكبتها ميليشيا الحوثي في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب، ما أسفر عن مقتل أربعة من قوات الجيش وإصابة 11 آخرين.

وأوضح الجيش وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخروقات توزّعت بين 74 خرقا غرب محافظة حجّة، و63 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقا في جبهات محور تعز، و36 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و34 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و4 خروقات شرق حزم الجوف، وخرقين في جبهة مريس بالضالع.

وأشار الجيش إلى أنه في مقدّمة الخروقات محاولات تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلّحة إلى مواقع عسكرية غرب حجّة وباتجاه مواقع مهمّة شمال غرب مأرب، وأفشلتها قوات الجيش في حينها بكفاءة عالية، موضحًا أن بقيّة الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعيّة والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل أربعة من قوات الجيش وإصابة 11 آخرين.