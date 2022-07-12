شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية باليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز الائتلاف الحاكم، المشكل بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني في الانتخابات الأخيرة.

وفاز حزب رابطة النهضة اليابانية بـ 12 مقعدًا، والحزب الدستوري الديمقراطي 17 مقعدًا، كما تم انتخاب 6 مرشحين مستقلين. ومن بين النواب المنتخبين 35 امرأة، وهو رقم قياسي لكامل تاريخ التصويت في مجلس الشيوخ.

ووفقًا لنتائج التصويت، حصل التحالف الحاكم المؤيد لتعديل دستور البلاد، جنبًا إلى جنب مع حزب جمعية إحياء اليابان وحزب الشعب الديمقراطي، على 90 مقعدًا، مما يمنحهم أكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشيوخ.