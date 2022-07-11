شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس بانكوك الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام يوم غد الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومانشستر يونايتد في المباراة التي ستقام على ملعب ستاد راجامانجالا الدولى في تايلاند ضمن الجولة التحضيرية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023.

ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنطلق فعاليات المواجهة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام بتوقيت السعودية في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وحتى الآن لم يتم حسم موقف مشاركة النجم الدولى المصري محمد صلاح في المواجهة النارية والمرتقبة خاصة ان فريق مانشستر يونايتد لن يلعب بالبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ترتيب الفريقين في الموسم المنصرم

وكان فريق ليفربول قد انهى بطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي الذي حقق لقب البريميرليج بفارق نقطة وحيدة، بينما حقق مانشستر يونايتد المركز الخامس في الصراع وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وأعلنت قناة الرابعة العراقية المفتوحة على النايل سات تنقل المواجهة المرتقبة والتي جاء ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11678 (V)

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

الجودة HD

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ليفربول ومانشستر يونايتد الموسم الماضي