تحذير أوروبي جديد: تدفق محتمل للمهاجرين

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون في أعقاب اجتماع غير رسمي لوزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي في براغ، إن "الناس قد لا يشعرون بأمان في بلدانهم، وقد يحاولون مغادرتها". وأوضحت أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية قد يتسبب بعدم الاستقرار في دول أخرى، ويؤدي إلى موجة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتابع: "لا يستطيع أحد التنبؤ بأبعاد تلك الظاهرة، لكننا نعمل على اتجاهين، وقد دعونا حكومات الدول الأعضاء لوضع خطط في حال تدفق المزيد من الأشخاص على أراضي الاتحاد الأوروبي. ونحن نحاول منع حدوث ذلك. وبهذا الشأن من المهم أن نعمل مع الشركاء".