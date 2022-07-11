رئيسة الوزراء الفرنسية تنجو من 'سحب الثقة'

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بغداد - ياسين صفوان - فشل الاقتراح الذي قدمه "تحالف يساري" الفرنسي في سحب الثقة من الحكومة التي تترأسها إليزابيث بورن، حيث لم ينل الأغلبية عند طرحه للتوصيت عليه في البرلمان.

