بريطانيا.. تحديد موعد الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد

بغداد - ياسين صفوان - حدد حزب المحافظين البريطاني، موعد الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد.

وقال الحزب في بيان صحافي، إن "الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد سيكون في الخامس من سبتمبرالمقبل".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل أيام، استقالته من منصبه وتخليه عن زعامة حزب المحافظين.

كما أعلن وزير المالية البريطاني المعين حديثا العراقي الأصل ناظم الزهاوي الترشح لقيادة حزب المحافظين ليكون بديلا لبوريس جونسون على رأس حكومة جديدة.