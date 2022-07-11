تفاصيل تقرير لجنة "إعلام النواب" عن زيارة الجمعية الجغرافية المصرية

القاهرة - سامية سيد - زارت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، الجمعية الجغرافية المصرية التى تعود لعهد الخديوى إسماعيل، وذلك خلال دور الانعقاد الثانى، للوقوف على ما أثير بشأن سوء حالة مبنى الجمعية الأثرى الذى يعود إلى عهد الخديوى إسماعيل وحاجته العاجلة للترميم.

وتم إحالة تقرير اللجنة للمجلس، وجارى إحالته للحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات ومن أبرزها التزام وزارة السياحة والآثار - وبصفة عاجلة - بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة لمبنى الجمعية الجغرافية المصرية تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 30من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 بسبب تعرض المبنى فعلياً ومحتوياته الأثرية والوثائق والخرائط والموسوعات القديمة لخطر داهم وفقاً للتقارير الهندسية الصادرة فى هذا الشأن منذ عام 2012، بالإضافة إلى تنازع الوزارات المختلفة فى إجراء عملية الدعم والترميم والصيانة للجمعية.