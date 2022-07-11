شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس بانكوك والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد واحدة من أبرز الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات الأخيرة من أجل معرفة ماهو موعد المباراة المرتقب والنارى بين الفريقين استعدادًا للموسم الكروى الجديد من الدوري الإنجليزي 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول ومانشستر يونايتد

ويأتي موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يوم غد الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو في المباراة الودية التي ستجمع الفريقان ضمن الاستعداد للموسم الكروى الجديد.

وتنطلق فعاليات المواجهة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، فيما ستكون بتوقيت السعودية في الرابعة عصرًا.

ويسعى كل فريق من تحقيق الفوز والانتصار من أجل الاستعداد للبطولة، خاصة أن الدوري الإنجليزي صعب للغاية والمنافسة شرسة بينهما، وبالأخص أن فريق ليفربول خسر البريميرليج في الموسم المنصرم بعدما خسره بفارق نقطة وحيدة عن غريمه مانشستر سيتي.

بينما وعلى الجانب الآخر فإن فريق مانشستر يونايتد يرغب هو الآخر بقيادة المدرب الجديد تن هاج من الفوز بالمباراة والتعرف على الفريق.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات المباراة عبر قناة الرابعة العراقية.

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