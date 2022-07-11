آسوس تطلق سماعة لاسلكية

بكين: أعلنت شركة آسوس عن إطلاق السماعة اللاسلكية ROG Cetra True Wireless Pro الجديدة.

وأوضحت الشركة التايوانية أن السماعة الجديدة تأتي بمفهوم جديد، حيث يمكن استعمالها لاسلكياً عن طريق تقنية البلوتوث أو بالكابل.

واعتمدت الشركة التايوانية على تقنية كوالكوم Snapdragon Sound لثبات الاتصال اللاسلكي، وتعمل تقنية aptX Adaptive أيضاً على تقصير زمن الوصول إلى 45 مللي ثانية فقط مع توفير جودة فائقة تصل إلى 24 بت مع 96 كيلوهرتز.

وعند استعمال كابل USB-C مع السماعة اللاسلكية يقل زمن الوصول بشكل أكبر.

ويشتمل الكابل على المحول الرقمي التناظري ESS 9280 Quad-DAC، والذي يفك تشفير الملفات حتى 32 بت مع 384 كيلوهرتز. ويتضمن أيضاً ميكروفونات لتوفير جودة صوت فائقة أثناء الدردشة.

وتشتمل السماعة نفسها على ميكروفونات لإجراء المكالمات الهاتفية وإلغاء الضوضاء الفعالة ANC.

وتمتد فترة تشغيل البطارية عند استعمال الوضع اللاسلكي بالكامل حتى 4.5 ساعات مع تفعيل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة ANC.

ويصل تشغيل البطارية إلى 7 ساعات عند تعطيل هذه الوظيفة، وتتيح العلبة شحن البطارية ثلاث مرات بشكل كامل، ويعاد شحن علبة الشحن نفسها عبر كابل USB-C أو لاسلكياً عن طريق معيار Qi.

وتمتاز السماعة الجديدة بمقاومة التعرق والمطر، وفقاً لفئة الحماية IPX4.