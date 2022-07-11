جونسون يرفض تأييد أي مرشح يتنافس على خلافته

11 يوليو , 2022
استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب).
رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين تأييد أي من المرشحين الذين يتنافسون على خلافته، قائلاً إنه لا يريد الإضرار بفرصهم.
وقال جونسون في أول ظهور إعلامي له منذ أن قال الأسبوع الماضي إنه سيتنحى عن منصبه «لا أريد أن ألحق الضرر بفرص أي مرشح عبر تقديم دعمي له».
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