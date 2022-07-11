شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يوزع لحوم الأضاحى على البسطاء فى المحافظات احتفالا بالعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الإثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وكان حزب مستقبل وطن، وزع ضمن مبادرة "هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى"، على الأطفال والشباب والفتيات فى عدد من شوارع المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستقبل الأطفال والأهالى "هدية الرئيس" بترحاب شديد، حيث تنوعت ردود أفعال الأطفال على شباب الحزب الذين قدموا الهدايا لهم مع نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الأضحى بفرحة عارمة، وأحدثت الهدايا حالة من البهجة بين المواطنين، حيث عبر أحد الأطفال عن سعادتهم بعد استلام الهدية، وتجول شباب الحزب فى عددا من الشوارع والميادين المصرية فى مختلف المحافظات لمشاركة المصريين فرحتهم بالعيد، وتوزيع شنط تحتوى على هدايا تذكارية مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمواطنين

وفي محافظة القاهرة، نظمت أمانة مدينة بدر، احتفالية أول أيام "عيد الأضحى" المبارك؛ لتوزيع "7 ألف هدية" عينيه بخلاف توزيع "كوبونات للملاهى" على جميع الأطفال فى معظم أحياء مدينة بدر بعد صلاة "عيد الأضحى" مباشرةً فى جميع مساجد داخل الأحياء، وشكلت الأمانة مجموعات من الشباب بكافة مساجد أحياء المدينة؛ لتوزيع آلاف الهدايا المتنوعة وكوبونات الملاهى والبالونات، على صغار الأطفال أثناء خروجهم من الصلاة، حيث تم المرور على جميع الأحياء فى المدينة بدون إستثناء بسيارات الحزب؛ نظراً للكثافة السكانية العالية وحتى نستطيع أن نصل لكل أطفال المدينة.

وفى محافظة الجيزة، شاركت أمانة الحزب بالمحافظة، أهالى الواحات البحرية فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، وحرصت على التواجد وسط أهالى الواحات البحرية ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، وقام بإرسال عجلين لذبحهم وسط الأهالى وتوزيع لحوم الأضاحى على الأهالى وتم كذلك تسيير سيارة للمواد الغذائية المخفضة، وفى سياق متصل، واصلت أمانة قسم الوراق احتفالها بعيد الأضحى بذبح أضحية وتوزيعها بوحدة وراق الحضر، ومن جانبه، وزعت أمانة مركز أوسيم، لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا، وفى سياق أخر، كرم أمانة منشأة القناطر، مركز شباب أبو غالب بمنشأة القناطر، وتم على هامش الدورة تكريم بعض القادة القائمين على النهوض بالمركز.

وفى محافظة الوادى الجديد، وزعت أمانة مركز الداخلة، 400 كجم لحوم أضاحى على الحالات الأولى بالراعية، حيث جرى تشكيل فرق تطوعية من شباب الحزب تولت توزيع 200 كجم لحوم أضاحى على الحالات الأولى بالرعاية بمدينة موط عاصمة المركز فيما تولت فرق أخرى توزيع 200 كجم أخرى للأولى بالرعاية بقرية " القصر " التابة للمركز، كما تم استكمال توزيع لحوم الأضاحى بباقى قرى المركز ومركزى الفرافرة وبلاط خلال الفترة الحالية بحيث يصل إجمالى ما سيجرى توزيعه إلى حوالى 3 طن لحوم وذلك فى إطار الدور المجتمعى للحزب فى دعم المواطن.

وفى محافظة الفيوم، قامت أمانة مركز الفيوم، بتوزيع لحوم الأضاحى، المواطنين من الأسر البسطاء والأكثر احتياجا فى قرى المركز، وتم التوزيع وفقا لكشوف المستحقين التى تم إعدادها مسبقًا من خلال الأمانة.

وفى محافظة جنوب سيناء، شاركت أمانة مدينة دهب، فرحة الأهالى، حيث وزعت لحوم الأضاحى تحت مبادرة "هدية الرئيس"، ومن جانبه، وزعت أمانة مدينة شرم الشيخ، ضمن مبادرة "هدية الرئيس"، هدايا على الأطفال فى عدد من شوارع المدينة المختلفة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستقبل الأطفال والأهالى "هدية الرئيس" بترحاب شديد، وبفرحة عارمة.

وفى محافظة كفر الشيخ، شاركت أمانة الحزب بالمحافظة، فرحة الأهالى والأطفال بعيد الأضحى المبارك، فى مركز دسوق، حيث تم توزيع الهدايا والأعلام على الأطفال، والمواطنين بالشوارع، واستقبل الأطفال الهدايا بفرحة شديدة، فى حين أعرب أهالى الأطفال عن سعادتهم البالغة بهذه المبادرة التى قام بها الحزب، وأمانة مركز دسوق لإدخال البهجة والسعادة على أبنائهم.

وفى محافظة مطروح، وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، "هدية الرئيس"، على الأطفال والشباب عقب أداء صلاة العيد فى عدد من مساجد المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستقبل الأطفال والأهالى "هدية الرئيس" بترحاب شديد، حيث تنوعت ردود أفعال الأطفال تجاه شباب الحزب الذين قدموا لهم الهدايا مع نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الأضحى المبارك، وأحدثت الهدايا حالة من البهجة والسرور والفرحة العارمة بين المواطنين.

وفى محافظة بورسعيد، أقامت أمانة حى بورفؤاد أول، احتفالية فى جمعية رعاية الأيتام تم خلالها توزيع الحلوى والهدايا والورود على الأطفال، وحرصت الأمانة، بكافة أعضائها على توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال، وذلك لرسم البهجة والفرحة على وجوههم فى العيد.

وفى محافظة الغربية، أقامت أمانة الإسكان والمرافق بمركز زفتى، احتفالية بمناسبة عيد الأضحى، فى الوحدة الحزبية بحانوت، وكانت الاحتفالية تضمنت عدة عروض منها عرض الكاراتيه وقام بهذا العرض مجموعة من الأطفال لا يتعدى أعمارهم العشر سنوات وأيضا تم إقامة مباراة لكرة القدم، كما قامت الأمانة بتوزيع هدايا على الأطفال، ومن جانبه، قام وفدا من أمانة المرأة بمركز كفر الزيات، بزيارة خاصة لدار المسنين بمدينة كفر الزيات لمشاركة نزلاء الدار والاحتفال معهم بعيد الأضحى المبارك، وتم تقديم بعض الهدايا للمسنين من نزلاء الدار وسط جو من البهجة والفرحة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.