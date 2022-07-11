النائب عبد الهادى القصبى: الدولة تتبنى رؤى جادة لإصلاح وتأهيل السجناء

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن قرارات العفو الأخيرة تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدخال البهجة على أسر المفرج عنهم بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك والحفاظ على كيان الأسرة، مشيرا إلى أن العفو من أجمل الصفات التي يمكن أن يتصف بها قائد ولا يكون إلا من قائد لديه إيمان بالله ويتطلع إلى وحدة الشعب ودعم الإنسانية.

وأشار رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن العفو يمثل أداة رئيسية وتحفيزية في إصلاح وتقويم الإنسان، وهناك جهود ملموسة بذلتها الدولة من خلال مراكز الإصلاح لتأهيل السجناء ببرامج تدعمهم للانخراط في المجتمع من جديد بإعطائهم فرصة أخرى وتغيير فكرهم، مطالبا كل من حظي بالعفو أن يتجنب الأسباب التي أدت به إلى فقدان أغلى ما يملك المرء وهو حريته خلال وقت معين، والخروج إلى مجتمعه ليساهم في بنائه وتعميره.

وأوضح أن القرارات الأخيرة شملت إعلان لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن 60 شخصا في قضايا ذات خلفية بالرأي والتعبير، وهو ما يدفع بخطى الحوار الوطني ليضفي حالة من الأجواء الإيجابية لمساره.

وشدد "القصبي"، أن مصر تستحق أن يكون لديها حوار وطني فاعل يساهم بشكل حقيقي في الارتقاء بمستوى المواطن واقتحام المشاكل المزمنة بطرح الرؤى في تقديم أفكار غير تقليدية، وهو ما يعزز من مسار الديمقراطية ويزيد الحوار من العودة بالخير على الوطن والمواطن، مطالبا أن تكون مساهمة الأحزاب على قدر جدية المبادرة.

ووجه رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الذي استوعب قلبه كل المصريين، ويحرص على إشراك في معركة التنمية والإعمار من أجل غد أفضل.