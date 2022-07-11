شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب التنسيقية: منتدى الإبداع يتسق مع توجه الدولة نحو اكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجاري، يتسق مع توجه الدولة نحو التنقيب عن المبدعين في مصر واكتشاف المواهب، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم.

واعتبر "درويش"، أن منتدى الإبداع سيعطى مؤشر إيجابي بحرص الدولة على تنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم ويدعم خطى البحث عن المبدعين في كافة المجالات وهو ما يعزز حالة التنوير الموجودة في البلاد، ويخدم فكرة أن من يتصدر المشهد متخصصون في المجال الذي يتحدث عنه يما يفيد خطى التحول الذي تشهده الدولة لتتبوأ مصر مكانتها سواء على مستوى المجتمع الإقليمي أو الدولي .

وشدد أن تلك الخطى تدعم خطة صناعة الوعي وتعميقه، حيث أن المواطن ليس لديه الصورة كاملة بعد، وباستخراج المبدعين سيتم توظيهم في رفع الوعي بكافة ربوع مصر، وهو ما يعظم خطى الدولة نحو الجمهورية الجديدة في استثمار الطاقات البشرية للارتقاء بالوطن .