7 آلاف عسكري أوكراني في عداد المفقودين

أعلن أوليج كوتينكو المفوض بملف الأشخاص المفقودين في ظروف خاصة بأوكرانيا أن أكثر من 7 آلاف جندي أوكراني في عداد المفقودين، ومعظمهم في الأسر. ونقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن كوتينكو قوله إن "مركز الاتصال الخاص بنا سجل فقدان شخص 7200 جندي". وبحسب المفوض، فإن معظم الجنود المفقودين في الأسر.



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