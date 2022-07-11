فرنسا.. إيقاف التحقيق مع وزير الداخلية بعد اتهامه بالاغتصاب

أوقفت السلطات الفرنسية التحقيق مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان في قضية اغتصاب . علمت ذلك وكالة الأنباء الألمانية من السلطات القضائية في باريس اليوم الاثنين.

وكانت سيدة رفعت قضية على دارمانان في عام 2017 ، حيث اتهمته بإجبارها على ممارسة الجنس معه في عام 2009 مقابل تقديم دعم قانوني لها. وأنذاك كان دارمانان عضوا في مجلس البلدية في توركوينج شمالي فرنسا.

وأنكر دارمانان، الذي يبلغ من العمر الآن 39 عاما ، الاتهام وأوقف ممثلو الإدعاء التحقيق في عام 2018 قبل إعادة فتحه بعد ذلك.

وتسبب قرار تعيين دارمانان وزيرا للداخلية في عام 2020جدلا في فرنسا في ضوء التحقيق الجاري معه.

وعلى مر هذا الجدل أصر الرئيس إيمانويل ماكرون مرارا على افتراض البراءة.