الكشف عن معلومات 'مثيرة' تخص زيارة بايدن الى السعودية

بغداد - ياسين صفوان - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن طائرة تابعة للموساد الإسرائيلي، حطت اليوم الاثنين في مطار العاصمة السعودية الرياض، تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية