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الكشف عن معلومات 'مثيرة' تخص زيارة بايدن الى السعودية

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن طائرة تابعة للموساد الإسرائيلي، حطت اليوم الاثنين في مطار العاصمة السعودية الرياض، تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال معلق الشؤون السياسية شمعون أران، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "طائرة إسرائيلية خاصة كان الموساد الإسرائيلي يستخدمها في الماضي، حطت عصر اليوم في الرياض في المملكة العربية السعودية كما يبدو تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة".

يذكر أنه من المقرر أن يصل بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء 13 يوليو الحالي، على أن يغادر يوم الجمعة إلى السعودية لحضور قمة دول + 3 يوم السبت في جدة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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