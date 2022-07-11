شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروعات قوانين لـ"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" باللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت جهود نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب حتى لأخر جلسة بدور الانعقاد، ففي آخر جلسة أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 5 مشروعات قوانين لنواب التنسيقية بالمجلس، وهي كالتالي:

أولا: مشروع قـانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ثانيا: مشروع قـانون مُقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ثالثا: مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد مقلد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك وتم إحالته لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

رابعا: مشروع قـانون مُقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة).

خامسا: مشروع قـانون مُقدم من السيدة النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية ، وقد تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والقوي العاملة.