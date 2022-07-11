شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. ليفربول يعُلن رحيل دينامو الفريق إلى عملاق الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن رحيل لاعب الفريق إلى أحد فريق الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتخلص منه والاستفادة بالأموال من أجل تمويل بعض الصفقات الجديدة في الوقت القادم.

ليفربول يعُلن رحيل نيكو ويليامز

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن فريق ليفربول أعلن اليوم الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجارى عن رحيل المدافع نيكو ويليامز إلى صفوف فريق نوتنجهام فورست الصاعد حديثًا إلى البريميرليج.

صاحب الـ21 انتهت رحلته رفقة فريق ليفربول، حيث لعب لجميع فرق الشباب حتى وصل إلى الفريق الأول ولعب معهم 33 مباراة وكان الظهور الأول له رفقة الريدز في عام 2019 ضد أرسنال في بطولة كأس كاراباو.

وفي الظهور الأول له لعب ويليامز مع الريدز 10 مباريات، حيث لعب 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق مع الريدز لقب البريميرليج، واللقب التاسع عشر في تاريخ النادي.

وبعدها وبالتحديد في موسم 2021-2022، لعب 8 مباريات مع ليفربول، وبعدها انضم إلى فريق فولهام على سبيل الإعارة.

ولعب مع فولهام 15 مباراة في الدوري الإنجليزي، حيث سجل اللاعب هدفين وقام بعمل عدد كبير من التمريرات الحاسمة قادت الفريق للتأهل إلى البريميرليج تحت قيادة ماركو سيلفا.

نيكو ويليامز