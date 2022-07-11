ألمانيا: العقوبات على روسيا...لا تمس نقل الغاز

برلين: بعد احتجاج أوكرانيا على تسليم منتظر لتوربين قيد الصيانة في كندا لخط نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، أشارت الحكومة الألمانية إلى أنه لا يندرج ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقالت متحدثة باسم الحكومة اليوم الإثنين، في برلين إن الحكومة أُحيطت علما بانتقادات أوكرانيا، موضحة أن العقوبات لا تمس نقل الغاز لأن المعيار الحاسم في العقوبات عاى روسيا، أن لا تضر بالاتحاد الأوروبي وألمانيا أكثر من روسيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والطاقة في كييف أمس الأحد أن الوزارة "أصيبت بخيبة أمل شديدة" بعد قرار الحكومة الكندية إعفاء التوربين من العقوبات المفروضة على روسيا.

وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي خفضت شركة غازبروم الروسية إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، بسبب تأخير في إصلاح توربينات الغاز.

وأعلنت "سيمنز إنرجي" الألمانية بعد ذلك أن أحد توربينات الغاز التي يخضع لصيانة في كندا لا يمكن إعادته من مونتريال بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا.

وأعلن وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون أول أمس السبت أنه سيكون هناك "تصريح مؤقت وقابل للإلغاء" لإرسال التوربين إلى ألمانيا.

وأعلنت روسيا يوم الجمعة الماضي أنها ستستأنف الإمدادات عبر نورد ستريم 1 إذا عاد التوربين من كندا.

