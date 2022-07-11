ايران.. اقالة مدرب المنتخب الوطني قبيل انطلاق المونديال

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" إن "الاتحاد الإيراني لكرة القدم قرر إقالة المدرب البالغ من العمر 53 عاما، وسيتم تعيين بديله في أقرب وقت".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قاد سكوتشيتش، الذي تولى منصبه خلفا لمارك فيلموتس في شباط 2020، إيران للتأهل لكأس العالم بتصدر مجموعتها في التصفيات الآسيوية على حساب كوريا الجنوبية.



وفاز المدرب الكرواتي في 15 من 18 مباراة خاضها، لكنه خسر مباراتين من آخر ثلاث مباريات من بينها مباراة ودية أمام الجزائر 2-1 في قطر، الشهر الماضي.

ورشحت تقارير مدرب سلطنة عمان الحالي برانكو إيفانكوفيتش، الذي قاد إيران إلى نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006، لشغل المنصب، وكذلك الحال لمهاجم بايرن ميونيخ السابق علي دائي، ولاعب خط وسط أوساسونا السابق جواد نيكونام.

وتشارك إيران في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، وللمرة الثالثة على التوالي.



وأوقعت القرعة منتخب إيران في المجموعة الثانية، وستبدأ مشوارها أمام إنجلترا في 21 تشرين الثاني، وقبل أن تلعب أيضا أمام ويلز، والولايات المتحدة.