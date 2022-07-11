ارتفاع الاصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 2937 إصابة جديدة، مقابل تماثل 2557 حالات للشفاء، وتسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 441 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ 24 الماضية".



وكان العراق سجل يوم امس 2383 حالة اصابة جديد وتماثل 2393حالة شفاء.