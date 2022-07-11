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انت الان تتابع خبر ارتفاع الاصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 2937 إصابة جديدة، مقابل تماثل 2557 حالات للشفاء، وتسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس.
وأشارت إلى تلقي 441 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وكان العراق سجل يوم امس 2383 حالة اصابة جديد وتماثل 2393حالة شفاء.
وأشارت إلى تلقي 441 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وكان العراق سجل يوم امس 2383 حالة اصابة جديد وتماثل 2393حالة شفاء.