المملكة السعودية تعلن خلو الحج من الأمراض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

أعلن وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الإثنين، نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام، وخلوه من أي تفشٍ أو مؤثرات على الصحة العامة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجلاجل في بيان تلاه اليوم من مستشفى منى الطوارئ، أن أكثر من 230 منشأة صحية عملت لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، عبر نقاط طبية في قطار المشاعر، وقطار الحرمين، وفي المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، وفي كافة المشاعر المقدسة، ومختلف المنافذ، لتقديم الخدمات للرعاية الأولية، والخدمات الطبية التخصصية للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق وبفاعلية أكثر.

وأوضح أن عدد الحجاج الذين حصلوا على خدمات صحية بلغ نحو 130 ألف حاج، مع إجراء 10 عمليات قلب مفتوح، وأكثر من 187 قسطرة قلبية، و447 جلسة غسيل كلوي، وتقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى الصحة الافتراضي لأكثر من ألفي حاج، أسهم في تقديمها أكثر من 25 ألف ممارس صحي، وألفي متطوع.

وأشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي قدّمت المساندة للحالات الإسعافية، حيث بلغ الإسعاف الجوي أكثر من 17 حالة بمعدل 29 دقيقة.

وأكد الجلاجل تسجيل عدد محدود من المصابين بفيروس كورونا في المشاعر المقدسة، بلغت 38، دون حالات ثانوية.