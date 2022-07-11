الرئيس بوتين يأمر بتسهيل حصول كل الأوكرانيين على الجنسية الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين، مرسوماً يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لكل الأوكرانيين، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر من الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.



ويقضي المرسوم بإعطاء "جميع مواطني أوكرانيا، الحق في طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل الإجراءات".

وكان الحاكم المحلي أعلن مقتل 3 وإصابة 22 آخرين، اليوم الإثنين، في قصف روسي لمدينة خاركيف، في شمال شرق أوكرانيا.

وقال مسؤول من مكتب الرئيس إن مناطق سكنية قُصفت بصواريخ أطلقتها روسيا من قاذفات متعددة الفوهات على خاركيف.