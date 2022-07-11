شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يُلحق خسائر كبيرة بحركة الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنّت قوات الجيش الصومالي في ولاية جوبالاند الإقليمية عمليات عسكرية، ضد مسلحي حركة الشباب في مناطق تابعة لإقليم "غدو" بالولاية.

وأفاد مسؤولون عسكريون في تصريحات لوسائل الإعلام الحكومية، أن القوات نجحت في طرد المقاتلين في مناطق بالإقليم، مشيرين إلى أن المسلحين تعرضوا لخسائر كبيرة أمام قوات الجيش دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا في إطار الجهود التي يبذلها الجيش في تحرير القرى والبلدات التي ما زالت تسيطر عليها الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة.