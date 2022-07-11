الاتحاد الأوروبي يدعو إلى انتقال "سلمي وديمقراطي ومنظم" للسلطة في سريلانكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم، إلى انتقال "سلمي وديمقراطي ومنظم" للسلطة في سريلانكا ..مؤكدا أنه يتابع التطورات فيها عن كثب.



وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية نبيلة مصرالي، في بيان "ندعو جميع الأطراف إلى التعاون والتركيز على انتقال سلمي وديمقراطي ومنظم" للسلطة في سريالنكا.

وأضافت مصرالي أن "جميع قادة الأحزاب في سريالنكا، تقع على عاتقهم مسؤولية تمهيد الطريق لحل الأزمة الحالية والعودة إلى الحياة الطبيعية".

وكان رئيس سريالنكا غوتابايا راجاباكسا لاذ بالفرار من المقر الرئاسي في العاصمة "كولومبو" أمس السبت بعد أن حاصره محتجون يطالبون بإنهاء الأزمة الاقتصادية في البلاد.