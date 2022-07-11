تراس تتعهد بالانتصار على روسيا.. في حال فوزها برئاسة الوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

بعد إعلانها الترشح لخلافة بوريس جونسون، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليزا تراس، إنها ستسعى "للانتصار على روسيا" إذا أصبحت رئيسة للوزراء.



وأضافت في مقال نشرته صحيفة "التلغراف"، اليوم الاثنين، أن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية داخلية و"عدوانا" روسيا وتعنتا من الصين.

ووعدت وزير الخارجية البريطانية بأنها "ستبدأ العمل على الفور" من أجل ضمان هزيمة روسيا في أوكرانيا، واستعادة عافية الاقتصاد البريطاني.

وقالت إنها ستقوم بتخفيض ضريبة الشركات من "اليوم الأول" من ولايتها كرئيسة للوزراء، وستعمل على تقليص الإنفاق الحكومي.

ويعتبر المنافس الرئيسي لتراس، وزير المالية ريشي سوناك، ومن المتوقع الإعلان عن زعيم حزب المحافظين الجديد في 5 سبتمبر.