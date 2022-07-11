شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة كريستيانو رونالدو تثير الجدل حول موقفه من الرحيل عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال الأخبار تتناقل حول موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد من الرحيل أو البقاء داخل الفريق الموسم المقبل.

ويرغب رونالدو في ترك اليونايتد بعد موسم واحد فقط من عودته للفريق بعدما فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا العام والمنافسة فقط على لقب الدوري الإنجليزي.

شقيقة رونالدو ترد على موقف شقيقها من مانشستر يونايتد

في المقابل، طلبت إدارة الفريق من اللاعب سرعة العودة من أجازته من أجل الانضمام مع الفريق في الفترة التجهيزية للموسم المقبل.

واثارات كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل حول موقف شقيقها ومستقبله داخل الفريق.

وتعرضت أفيرو لسؤال عبر حسابها الرسمي على الانستجرام حول موقف رونالدو فردت قائلة:"اقترح عليك أن تقرأ جيدا وتلقي بعض النظرات على ما يقال وأن يكون لديك مساحة للتفكير".

واثار الرد الجدل بسبب عدم الوضوح عن موقف رونالدو أو رأيها في بقاء النجم البرتغالي أو رحيله، خاصة بعد أن قام رونالدو بابلاغ الإدارة بشكل واضح أنه يرغب في الرحيل.

استعدادات اليونايتد للموسم القادم

ومن المنتظر أن يتوجه اليونايتد في فترة إعدادية بتايلاند وأستراليا يوم الجمعة المقبل، وتستمر نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاج، وتم إخبار كريستيانو بأنه يتواجد ضمن القائمة.

ماذا قدم رونالدو مع اليونايتد الموسم الماضي

وكان قد انتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي ليشارك مع الفريق في 38 مباراة.

نجح النجم البرتغالي في هذه المباريات في تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 آخرين في مختلف البطولات