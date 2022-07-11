شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحسم صفقة نجم البريميرليج والاعلان الرسمي قريبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي محاولاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق ببعض الصفقات القوية من أجل العودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويسعى توماس توخيل المدير الفني الحالي للبلوز للعودة من جديد وحصد لقب دوري أبطال أوروبا الذي حصده عام 2021 بالإضافة أيضا للدوري الإنجليزي الذي يغيب عن خزينة الفريق منذ موسم 2016-2017.

وبدأت إدارة البلوز بالفعل في التحرك من أجل ضم بعض الصفقات الجديدة وعلى رأسهم النجم رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي الحالي والذي أصبح قريبا من الانضمام لقلعة الستامفورد بريدج.





صفقة انتقال سترلينج لتشيلسي تقترب من الحسم





ويعتزم النادي الإنجليزي إتمام التعاقد مع سترلينج بعد التوصل لاتفاق مع نظيره مانشستر سيتي مقابل 47.5 مليون جنية إسترليني.

ووفقا لوكلات الأنباء العالمية، فإنه من المتوقع أن يتم الاعلان عن الصفقة خلال الأيام القادمة بعد إتمام اللاعب الكشف الطبي.

وأضافت التقارير الصحفية صباح اليوم بأن سترلينج قام بإنهاء فحوصات الكشف الطبي بنجاح وسينقصه فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل إدارة تشيلسي لوسائل الإعلام وتقديمه بشكل يليق بالصفقة.

وتابعت الصحف بأن اللاعب وقع على عقود حتى عام 2027 بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم آخر، وظهور البيان الرسمي للصفقة بات مسألة وقت فقط".





مشوار سترلينج في الملاعب



سترلينج

رحيم سترلينج كان له صولات وجولات داخل الملاعب الأوروبية حيث تم تصعيده من فريق الناشئين لفريق ليفربول عام 2012 لينضم للفريق الأول بالريدز.

وبعد ذلك، تم بيع اللاعب في صفقة كبيرة لمانشستر سيتي في عام 2015 لتبدأ رحلة سترلينج والتوهج الحقيقي في الدوري الإنجليزي بشكل كبير.

وشارك سترلينج مع السيتي في 337 مباراة مختلفة منذ انضمامه في موسم 2015-2016، نجح خلالهم في إحراز 131 هدفا وصناعة 94 آخرين.