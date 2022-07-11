جوارديولا يقترب من إفساد صفقة برشلونة الجديدة

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محمد الفلاح - تحرص إدارة فريق مانشستر سيتي على فرض الاستقرار داخل غرف ملابس الفريق قبل انطلاق مباريات الموسم المقبل من أجل مواصلة الهيمنة على مسابقة الدوري الإنجليزي وحصد اللقب كما نجح العام الماضي.

وترغب إدارة مانشستر سيتي لإيجاد بعض البدلاء في بعض المراكز داخل الملعب في ظل اقتراب العديد من اللاعبين من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وزيادة العروض المقدمة من الخارج لهم.

ويعد أبرز الأسماء التي ارتبط اسمها بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي هو مدافع الفريق الجديد ناثان آكي والذي اقترب للغاية من الرحيل لصفوف تشيلسي.

كوندي

مانشستر سيتي يقترب من خطف هدف برشلونة

وأكدت العديد من الصحف الإنجليزية بأن تشيلسي سيحصل على خدمات اللاعب مقابل 40 مليون جنية إسترليني حيث توصل النادي اللندني لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب.

ولذلك، ستسعى إدارة السيتي لتعويض رحيل آكي بالتعاقد مع مدافع آخر لتدعيم الصفوف قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإنه نقلا عن وسائل الإعلام الإنجليزية، فإن السيتي يرغب في ضم مدافع إشبيليه جول كوندي في الميركاتو الصيفي الحالي.



جوارديولا يطلب التعاقد مع كوندي



وأضافت الصحيفة بأن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي طلب من الإدارة ضرورة التعاقد مع مدافع جديد وقام بترشيح كوندي لخلافة آكي داخل الفريق.

السيتي حاول التعاقد مع كوندي من قبل في موسم 2019 إلا أن إشبيليه رفض وقتها بيع اللاعب وتمسك ببقاءه داخل صفوف الفريق، ليعود السيتي ليبرز اهتمام باللاعب مرة أخرى.

كوندي أصبح أحد ابرز الأسماء المطروحة على الساحة في الفترة الأخيرة وهناك العديد من الأندية التي ترغب في ضمه وعلى رأس تلك الأندية نادي برشلونة الإسباني.

