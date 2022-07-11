أوكرانيا: مقتل 3 وإصابة 22 في قصف روسي على خاركيف

11 يوليو , 2022 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). قال الحاكم المحلي إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 22 شخصاً آخرين اليوم الإثنين في قصف روسي لمدينة خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا. وقال مسؤول من مكتب الرئيس إن مناطق سكنية قُصفت بصواريخ أطلقتها روسيا من قاذفات متعددة الفوهات على خاركيف.

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