السعودية تعلن نجاح موسم الحج

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، نجاح حج هذا العام 1443هـ على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، في بيان، "يسعدني أن أعلن نجاح خطط حج هذا العام 1443هـ على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن".



وأضاف، "شكراً لله على النجاح والتوفيق .. شكراً للقيادة على التسخير والتسهيل .. شكراً للعاملين من أجل راحة الضيوف الأهم .. والشكر للحجيج الذين أعانونا على خدمتهم".

