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أسعار النفط تتراجع

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بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل مخاوف بحدوث ركود اقتصادي وقيام الصين بفرض قيود لمكافحة انتشار فيروس الأمر الذي سيؤثر على معروض الخام.
وبحلول الساعة 12:55 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.71% إلى 103 دولارات للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.31% إلى 105.62 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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