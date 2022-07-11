شاهد.. روبوت يوزع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

شهد موسم حج هذا العام 2022، حرص السلطات السعودية على تقديم العديد من الخدمات لضيوف الرحمن، لأداء المناسك بكل سهولة ويسر.



ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، "روبوت"، لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم لطواف الوداع.

وأوضح بدر بن عبدالله الفريح، وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، أن الروبوت يمتاز بسهولة التنقل بدون علامات، وكذلك الدقة في الحركة وتحديد المواقع حيث يستخدم نظاماً ملاحياً تلقائياً مزدوجاً "سلام"، ولديه مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص.

وأوضح الفريح أنه يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس لمدة تتجاوز 12 ساعة، من خلال بطارية قابلة للاستبدال في أي وقت، يستغرق شحنها نحو 4 ساعات، ويبلغ وزن الروبوت 59 كجم، وسرعة 1.2-0.5 م/ثانية (يمكن التحكم بها)، ويتحمل الروبوت 10 كجم، ويصل الحد الأعلى إلى 40 كجم، ويبلغ أبعاد الروبوت 565*537*1290 مم.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنها ستوزع اليوم الإثنين هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وبمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية، على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، والعاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

وقال الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، إن الوزارة ستبدأ عملية توزيع الهدية التي تبلغ مليون نسخة من القرآن الكريم على حجاج بيت الله الحرام المغادرين.

إلى ذلك، رمى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، وبدأ ضيوف الرحمن برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى واختتموها بجمرة العقبة.

وتوجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، اتباعًا لقول الله تعالى: "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون".

واتسمت حركة الحجاج نحو منشأة الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن يكون طقس اليوم غائما جزئيا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في مكة المكرمة تتراوح بين 43 و30 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية شرقية بسرعة 20-10 كم/ ساعة، ودرجة الحرارة في منى تتراوح ما بين 43 و30 درجة مئوية.